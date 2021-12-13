В Великобритании скорость распространения омикрон-штамма коронавируса назвали феноменальной

(Число заболевших. – Прим. ред.)– рассказал Саджид Джавид в интервью телеканалу Sky News.По его словам, на омикрон-штамм приходится, скорее всего, около 40% заражений в Лондоне.Ранее глава минздрава Великобритании во время выступления в парламенте страны сообщил, что количество заражений вариантом COVID-19 "омикрон" в стране к концу декабря может превысить миллион.За все время в Великобритании диагноз COVID-19 подтвердили у 10 819 515 пациентов. Общее число летальных исходов от коронавирусной инфекции составило 146 439. Вылечились 9 490 407 человек, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19.