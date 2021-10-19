В Великобритании пациенты сутками ждут место в стационаре

По словам пациентов разных британских медучреждений, сидеть в отделении, куда их доставила скорая помощь, приходилось по меньшей мере 40 часов. Вместе с тем персонал отмечает, что в настоящий момент в стране это обычное явление.Отмечается, что некоторые пациенты ждали 13 часов в машине скорой помощи, прежде чем попасть в приемное отделение. В одном из медучреждений подросток с серьезным психическим заболеванием прождал почти двое суток в приемном отделении, потому что ему не хватило места в отделении, которое специализируется на подобных проблемах у детей.– обратил внимание один из медиков.– сообщилаКризисная загруженность обычно наблюдается в зимний период, но в текущем году она наступила раньше. В данный момент в Великобритании занят 91% всех больничных коек, при этом показатель, превышающий 85%, считается небезопасным уровнем. Кроме того, отмечается, что число обращений в больницы увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.