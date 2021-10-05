В Великобритании нашли останки древнего гигантского бегемота

Палеобиологи из Университета Лестера (Великобритания) во время раскопок в пещере Уэстбери в Сомерсете нашли огромный зуб, который находился там около миллиона лет. Проведенный анализ подтвердил, что находка принадлежала гигантскому бегемоту, пишет телеканал "МИР 24" со ссылкой на Journal of Quaternary Science.
Иллюстративное фото
Уточняется, что зуб является ранним свидетельством обитания этих животных на территории современной Великобритании. Он гораздо старше предыдущего рекордсмена, чей возраст оценивался в 300 тысяч лет.
Вес гигантских бегемотов Hippopotamus antiquus мог достигать трех тонн (современные особи весят около 1,6 тонны). Во времена межледниковья они жили по всей территории Европы, но климатические изменения погубили их.
Благодаря исследованию было установлено, что в пещере Уэстбери сохранилась часть древних пород. Анализ помог обнаружить ранее неизвестный ученым теплый период в истории этого региона. В то время бегемоты могли мигрировать в Великобританию из Средиземноморья. Климат был благоприятен для них, поскольку зимние температуры держались выше нуля.
– Многие представители мегафауны (те, что весят более тонны) очень устойчивы к погодным изменениям. Но в то же время мы знаем, что современные бегемоты не могут справиться с сезонно замерзающими водоемами, – отметили авторы исследования.
Предполагается, что пещерный бегемот жил в особенно теплый период около миллиона лет назад. Его сородичи выживали в Великобритании еще несколько сотен тысяч лет, но вид полностью вымер.
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