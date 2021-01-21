В Великобритании началась эвакуация из-за шторма "Кристоф"

Согласно прогнозам, он обрушится на Манчестер уже сегодня. В настоящий момент в Великобритании наблюдаются сильные дожди и снегопады.Синоптики предупреждают о возможных наводнениях. Отмечается, что до конца недели в стране выпадет трехмесячная норма осадков.