Массовая эвакуация людей началась в Великобритании из-за надвигающегося мощного шторма "Кристоф", сообщает телеканал Россия 24.
Согласно прогнозам, он обрушится на Манчестер уже сегодня. В настоящий момент в Великобритании наблюдаются сильные дожди и снегопады.
Синоптики предупреждают о возможных наводнениях. Отмечается, что до конца недели в стране выпадет трехмесячная норма осадков.
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В Великобритании началась эвакуация из-за шторма "Кристоф"
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Фото: РЕЙТЕР