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В Великобритании могут запретить пластиковую посуду

Власти Великобритании намерены запретить одноразовые пластиковые столовые приборы, тарелки и стаканчики из полистирола, передает BBC.


Отмечается, что такие меры могут затронуть все части страны. Консультации по поиску более устойчивых альтернатив пройдут осенью нынешнего года.

Запрет на пластиковую посуду рассматривается в рамках "войны с пластиком", благодаря которой можно уменьшить число пластиковых отходов в океанах.

Согласно статистической информации, каждый гражданин Англии каждый год использует примерно 18 одноразовых пластиковых тарелок и 37 одноразовых пластиковых столовых приборов.

В РБК отметили, что похожий запрет до этого начал действовать в Европейском союзе. С 3 июля нынешнего года в странах – членах ЕС запрещены ватные палочки, пластиковые тарелки и столовые приборы, трубочки для напитков, стаканы и контейнеры для еды и напитков из полистирола.

По данным ООН, на планете каждый год производится примерно 300 млн т пластикового мусора, по меньшей мере 8 млн т попадает в океан. 

Фото: pixabay.com
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