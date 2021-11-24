В Великобритании могут ввести пожизненные сроки за убийство полицейских при исполнении

Власти Великобритании представят законопроект, предполагающий обязательное вынесение пожизненных тюремных приговоров за убийство полицейских, пожарных, фельдшеров и иных сотрудников экстренных служб при исполнении ими профессиональных обязанностей, пишет ТАСС.
– Мы все находимся в долгу перед теми, кто посвятил свою жизнь работе в экстренных службах. Мы благодарны им, хочу сказать, что мы всегда будем поддерживать их, – отметил заместитель главы правительства и министр юстиции Соединенного Королевства Доминик Рааб.
По его словам, данное предложение можно назвать "законом Харпера" в память о сотруднике полиции Эндрю Харпере, который был убит в возрасте 28 лет в 2019 году, когда приехал на вызов об угоне квадроцикла в населенном пункте Стэнфорд Дингли (графство Беркшир) на юге Англии. Впоследствии трое преступников, причастных к убийству стража порядка, получили тюремное наказание сроком от 13 до 16 лет с возможностью досрочного освобождения.
Согласно данным Daily Mail, "закон Харпера" может быть вынесен на обсуждение депутатов Палаты общин британского парламента в начале будущего года в рамках дискуссии вокруг билля о расширении полномочий полиции, принятие которого является одним из приоритетов правительства Бориса Джонсона.
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