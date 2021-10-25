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  2. В Великобритании из-за дефицита товаров пустые полки в магазинах прикрывают фотографиями продуктов

В Великобритании из-за дефицита товаров пустые полки в магазинах прикрывают фотографиями продуктов

В Великобритании на полках супермаркетов вместо фруктов, овощей и других продуктов выставляют картонные декорации с их изображением, пишет газета The Guardian.


Нарисованные продукты в магазинах вызывают насмешки в соцсетях. Покупатели увидели картонную спаржу в Лондоне, нарисованную морковь в Факенхэме, снимки апельсинов и винограда в Милтон-Кинсе и бумажные бутылки с жидкостью для мытья посуды в Кембридже.

Супермаркеты прибегли к такой тактике в связи с нехваткой товаров в стране. Из-за дефицита водителей грузовых транспортных средств, а также упаковщиков продукции на фермах и предприятиях пищевой промышленности поставки товаров в магазины заметно сократились.

Нехватка персонала и трудности с доставкой товаров стали следствием Brexit и распространения коронавируса. В результате многим супермаркетам пришлось сократить ассортимент продукции.

Фото: pixabay.com
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