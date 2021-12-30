В Великобритании госслужащим запретили использовать термин «брексит»

Британским госслужащим запретили использовать термин «брексит», означающий выход Великобритании из Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Как уточняет Daily Mail со ссылкой на правительственный циркуляр, сотрудникам рекомендуют использовать слово «брексит» исключительно по необходимости в «историческом контексте». Кроме того, госслужащим порекомендовали избегать термина «переходный период», который относится к месяцам, когда Лондон и Брюссель договорились об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Вместо слова «брексит» предлагается использовать формулировки «31 декабря 2020 года» или «когда Великобритания покинула ЕС».
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