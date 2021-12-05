В Великобритании число выявленных случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса достигло 246

За минувшие сутки было зафиксировано 86 случаев заражения штаммом "омикрон" (68 в Англии и 18 в Шотландии), 3 декабря прирост составил 26 случаев, а 2 декабря - 92. В настоящее время новые случаи в основном выявляются за счет проверки на инфекцию людей, с которыми в последние дни встречались заболевшие коронавирусом. В соответствии с новыми правилами сами зараженные новым штаммом, их домочадцы, а также лица, тесно с ними контактировавшие, должны уйти на самоизоляцию на 10 дней.