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В Великобритании быстро распространяется новый штамм COVID-19

В Великобритании зафиксировано более тысячи случав заражения новым штаммом COVID-19, сообщает Euronews.

Фото:pixabay.com

По словам министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, новый штамм может распространяться очень быстро. 

"Предварительный анализ показывает, что этот штамм развивается быстрее, чем существующие", - обозначил он.  

Глава Минздрава добавил, что уже выявили более тысячи случаев заражения новым штаммом COVID-19. Их зафиксировали более чем в 60 регионах страны: в основном, на юге. 

Мэттью Хэнкок сообщил, что Великобритания уведомила Всемирную организацию здравоохранения о новой мутации коронавируса. 

Несмотря на то, что в Великобритании уже началась вакцинация против коронавируса, власти решили усилить ограничения в столице. Так, в Лондоне и его пригородах с 16 декабря заведения общепита (за исключением услуг на вынос) будут закрыты полностью. Также запрещено присутствие посетителей на спортивных мероприятиях. Количество гостей на свадебных церемониях не должно превышать 15. 
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