В Великобритании быстро распространяется новый штамм COVID-19

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По словам министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, новый штамм может распространяться очень быстро.- обозначил он.Глава Минздрава добавил, что уже выявили более тысячи случаев заражения новым штаммом COVID-19. Их зафиксировали более чем в 60 регионах страны: в основном, на юге.Мэттью Хэнкок сообщил, что Великобритания уведомила Всемирную организацию здравоохранения о новой мутации коронавируса.Несмотря на то, что в Великобритании уже началась вакцинация против коронавируса, власти решили усилить ограничения в столице. Так, в Лондоне и его пригородах с 16 декабря заведения общепита (за исключением услуг на вынос) будут закрыты полностью. Также запрещено присутствие посетителей на спортивных мероприятиях. Количество гостей на свадебных церемониях не должно превышать 15.