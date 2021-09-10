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  2. В Вашингтоне введут обязательный масочный режим для мероприятий на открытом воздухе

В Вашингтоне введут обязательный масочный режим для мероприятий на открытом воздухе

Власти штата Вашингтон вводят с 13 сентября обязательный масочный режим для посетителей уличных мероприятий из-за распространения коронавируса. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на газету The Hill.


Губернатор Джей Инсли объявил, что масочный режим будет распространяться как на вакцинированных, так и на непривитых людей.

- Сегодня я объявил, что, начиная с 13 сентября, на крупных мероприятиях на открытом воздухе с участием 500 и более человек граждане должны будут соблюдать обязательный масочный режим, - написал он в Twitter.

Джей Инсли также отметил, что только за 9 сентября в штате было зарегистрировано более 4,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 человек скончались. Он призвал жителей штата вакцинироваться, чтобы защитить не только себя, но и здоровье окружающих. 

По актуальной информации Университета Джона Хопкинса, в штате было зарегистрировано более 590 тысяч случаев заражения COVID-19 с начала пандемии, почти 6,8 тысяч человек умерли.

Фото: pixabay.com
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