В Вашингтоне подтвердили первые случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19

Первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавирусной инфекции подтвердили в столице США Вашингтоне, пишет ТАСС.
"(Департамент. – Прим. ред.) здравоохранения округа Колумбия подтвердил четыре не связанных между собой случая заражения вариантом COVID-19 "омикрон" (B.1.1.529) в округе", – уточняется в пресс-релизе ведомства.
Согласно информации департамента здравоохранения округа Колумбия, три инфицированные женщины и мужчина прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Одна из заразившихся посетила Флориду и Нью-Йорк, две другие – штаты Мэриленд и Виргинию. Заболевший мужчина не выезжал за пределы Вашингтона.
Специалисты продолжают выяснять характеристики нового варианта коронавируса. Согласно основной гипотезе, омикрон-штамм легче передается, однако вызывает менее тяжелое течение заболевания.
В США регистрируется подъем заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. За период со 2 по 8 декабря в среднем по стране в сутки умирали 1092 человека, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19. Это на 27,8% превышает показатель предшествующего семидневного периода, при этом 8 декабря коронавирус унес жизни 1335 пациентов.