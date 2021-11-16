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В Вашингтоне отменят обязательное ношение масок в помещении

Обязательное использование медицинских масок в помещении отменяется в Вашингтоне с 22 ноября, передает ТАСС.


– Начиная с понедельника, 22 ноября, столичный округ Колумбия отменит действующий мандат на ношение масок в помещении. В перспективе департамент здравоохранения столичного округа Колумбия разработает руководство, основанное на уровнях риска и использовании многоуровневых стратегий смягчения последствий. Уровни риска будут в первую очередь связаны со статусом вакцинации человека, – уточнила информацию мэр Вашингтона Мюриэл Боузер.

Вместе с тем средства индивидуальной защиты по-прежнему будут обязательны в школах, библиотеках, учреждениях совместного проживания (приютах, общежитиях, домах престарелых) и правительственных учреждениях, которые принимают посетителей очно. Также граждане должны надевать маски во время поездок на общественном транспорте, в том числе в такси, а также в аэропортах.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США с начала пандемии зафиксировано по меньшей мере 47,2 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 764 608. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Фото: pixabay.com
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