В вагонах киевского метро появились овощная лавка и салон красоты – что это было

В сети появились необычные фото: в вагонных проходах поездов киевского метро расположились точки продажи техники и овощей, а также салон красоты и парикмахерская. Зрелище из разряда сюрреалистичного: изумленные пассажиры толпятся вокруг столика, где делают маникюр, и ящиков с луком да помидорами. Что это было, объясняет портал novyny.live.
Издание пишет, что многие киевляне и гости столицы, наблюдавшие торговый бум в метро, решили, что происходит какой-то перформанс. Они оказались правы: замначальника метро Киева Наталья Макогон объяснила, что в транспорте проводилась запланированная акция. С ее помощью метрополитен пытается привлечь внимание к проблеме нелегальной торговли на своей территории. Для участия в «представлении» пригласили местных знаменитостей.
Фото: телеграм-канал "Киев.Оперативный"