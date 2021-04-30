В Узде торжественно открыли отделение скорой помощи, а в Молодечно – пять медицинских палат для ветеранов войны и труда

В торжественном открытии отделения скорой помощи в райцентре Узда приняли участие представители здравоохранения района и области, обл- и райисполкома.



Ранее отделение скорой помощи размещалось в здании Узденской районной больницы. Около полутора месяцев назад было принято решение о переводе отделения. Теперь оно переехало в помещение по ул. Степанова, 19.



Как сообщили в пресс-службе облисполкома, на новом месте созданы более комфортные условия для труда и отдыха работников скорой помощи. Само здание более современное и уютное. Здесь есть учебно-тренировочный класс с манекенами для повышения теоретических знаний и практических навыков, комната отдыха, где можно переодеться и отдохнуть, комната для приема пищи, санузел и душ. И что очень важно – более удобно его месторасположение.



В Молодечненском районе сегодня тоже радостное событие. В рамках проекта «Ветеранская палата» РОО «БЕЛОРУССКИЙ ФОНД МИРА» в центральной районной больнице открыли пять медицинских палат для ветеранов войн и труда. Для этих палат приобретено 10 специализированных кроватей, 10 прикроватных тумбочек, пять телевизоров, пять холодильников. Две медицинские палаты размещены в больнице № 2 УЗ «Молодечненская ЦРБ», три – в больнице № 1 УЗ «Молодечненская ЦРБ».



К слову, согласно Указу № 158 Президента Беларуси Александра Лукашенко "О занесении на Республиканскую доску Почета победителей соревнований за 2016–2020 годы и за 2020 год" Молодечненская ЦРБ занесена на Республиканскую доску Почета.