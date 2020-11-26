Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич посетил объекты туристической инфраструктуры Ташкентской области по приглашению заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя Государственного комитета по развитию туризма Азиза Абдухакимова. Об этом sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
Состоялась презентация введенных в эксплуатацию объектов для активного зимнего и летнего отдыха. Также были продемонстрированы площадки для строительства спортивных и туристических сооружений, прошли встречи с представителями строительного бизнеса и менеджерами объектов туристической инфраструктуры.
– Узбекская сторона выразила заинтересованность в приобретении стройматериалов белорусского производства и готовых комплектов деревянных домов из Беларуси для размещения в рекреационных зонах Узбекистана, – подчеркнули в белорусском посольстве.
С учетом расширения авиасообщения между двумя странами обсуждены возможности активизации туристических обменов, в том числе посещения белорусскими туристами узбекских горнолыжных курортов, а жителями Узбекистана – санаторно-курортных учреждений Беларуси.
В настоящее время между столицами Беларуси и Узбекистана по два рейса в неделю осуществляют национальные авиакомпании «Белавиа» и «Узавиа». Выполняются также чартерные рейсы из Минска в ряд регионов Узбекистана.
Фото предоставлено посольством Беларуси в Узбекистане
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В Узбекистане заинтересовались готовыми комплектами деревянных домов из Беларуси
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