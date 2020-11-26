В Узбекистане заинтересовались готовыми комплектами деревянных домов из Беларуси

Состоялась презентация введенных в эксплуатацию объектов для активного зимнего и летнего отдыха. Также были продемонстрированы площадки для строительства спортивных и туристических сооружений, прошли встречи с представителями строительного бизнеса и менеджерами объектов туристической инфраструктуры., – подчеркнули в белорусском посольстве.С учетом расширения авиасообщения между двумя странами обсуждены возможности активизации туристических обменов, в том числе посещения белорусскими туристами узбекских горнолыжных курортов, а жителями Узбекистана – санаторно-курортных учреждений Беларуси.В настоящее время между столицами Беларуси и Узбекистана по два рейса в неделю осуществляют национальные авиакомпании «Белавиа» и «Узавиа». Выполняются также чартерные рейсы из Минска в ряд регионов Узбекистана.Фото предоставлено посольством Беларуси в Узбекистане