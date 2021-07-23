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В Узбекистане стартует президентская кампания

В Узбекистане 23 июля стартовала избирательная кампания по выборам президента страны. Об этом информирует новостной сайт Kun.uz.

Фото: mezon.io

Официальное открытие пресс-центра ЦИК состоится также сегодня, 23 июля. 

Известно, что президентские выборы пройдут 24 октября 2021 года.

Ожидается, что в числе кандидатов будут лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров, председатель СДП "Адолат" Бахром Абдухалимов, председатель Народно-демократической партии Улугбек Иноятов и председатель Экологической партии Нарзулло Обломурадов.
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