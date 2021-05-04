Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Ушачском районе почтили память героев «Прорыва»

В Ушачском районе почтили память героев «Прорыва»

В Ушачском районе прошел праздник "Уходит время – с нами остается память", посвященный 77-й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент «СБ».


С самого утра на центральной площади райцентра работали выставка оружия, авиа- и автомоделей, картинг, выездной тир, мотобол. Для всех желающих проверить свои знания была организована викторина по истории Великой Отечественной войны. Ключевым событием дня стало памятное мероприятие на мемориальном комплексе «Прорыв», где в ночь с 4 на 5 мая 1944 года 16 партизанских бригад под командованием Владимира Лобанка вывели из окружения более 15 тыс. мирных жителей. Их подвиг способствовал последующему успеху наступательных операций при освобождении Беларуси. Минутой молчания почтили память воинов и партизан во время митинга местные жители, молодежь, представители органов власти, а также старшего поколения. Со словами напутствия ко всем собравшимся обратился ветеран войны Демьян Владимирович Крупеня:


– В годы войны мы мечтали, что после Победы все народы заживут в мире и согласии. Однако сейчас кому-то хочется исказить историю, навязать свою волю нашему свободолюбивому белорусскому народу. Люди добрые, не верьте лжецам и подстрекателям! Жить надо своим умом. Помните, какой ценой досталась нам свобода. Не забывайте о страшных событиях тех лет. Нигде и никогда не будет лучше, чем на родной земле, и только собственными руками можно построить счастье в своей стране!

На важности связи поколений акцентировал внимание председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев:


– Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма, вдохновляет на созидание. Это пример сплоченности и единения народов в противостоянии насилию и порабощению. С глубочайшим уважением мы склоняем головы перед теми, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины.



Фото предоставлено Ушачским райисполкомом
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Что на самом деле думают «беглые» о лидерах «протеста»?
Пенсионерка из Витебска пишет книгу о войне
SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink
Чтут традиции, но идут в ногу со временем: чем удивляет Солигорск
Историки отмечают, что фальсификации прошлого становятся все более агрессивными
Главный инфекционист Минска — о прогнозах на третью волну, новых клинических проявлениях вируса и надеждах на вакцинацию
ГАИ Минска усилит контроль за машинами такси
В Минске задержали нетрезвого мотоциклиста
Услуги электросвязи в Беларуси оказывают 188 операторов
Более 644 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
«2-Халезин-2»
Саснович пробилась во второй круг соревнований во Франции
БГУ объявил о старте конкурса эссе к 100-летию вуза
В Минске с 8 по 11 мая пустят доптранспорт к местам захоронений
Новая жизнь – это всегда удивительно! Пользователей сети привели в восторг крохотные кролики (Видео)
Аспирантуру в 2020 году окончили почти 850 человек
Три иностранные телепрограммы прекратили вещание в Беларуси
БНТУ и БрГТУ провели мероприятия гражданско-патриотической направленности
Белтелерадиокомпания 7 мая проведет эфирную акцию "День радио"
МАРТ в I квартале рассмотрел около 120 обращений в сфере антимонопольного законодательства
В Гомеле легковушка сбила двух детей - девочка погибла
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Держись, Рома!
В Бразилии при нападении на детский сад погибли пять человек
Формула-1. Гран-при Португалии
В Японии заметили особо яркую падающую звезду
В агрогородке Марково водили весенний хоровод для неженатых мужчин и поздравляли волочебными песнями
Apple представит гибкий смартфон
Clubhouse выпустил бета-версию приложения для пользователей Android
Более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств лишены воинских и специальных званий. Соответствующий указ подписал Президент
Фотофакт. Неповторимая атмосфера древнего города Яньчжоу в Восточном Китае
В Совете Республики обсудили ход подготовки к очередному форуму регионов Беларуси и России
Студенты-архитекторы предлагают, как расширить мемориальный комплекс «Хатынь»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Деградация у бандерлогов
В Ушачском районе почтили память героев «Прорыва»
Деловым кругам провинции Гуйчжоу переданы инвестпредложения по перспективным проектам в Витебской области
Госнаград и Благодарности Президента удостоены работники МТЗ, труженики АПК и военные
Глава администрации Советского района Минска Сергей Хильман в преддверии Дня печати поздравил коллектив ИД «Беларусь сегодня»
За январь – март 2021 года экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 5,3%
“Лежа вальяжно в ванне”: Коди Симпсон снялся в новой рекламной кампании Versace
Более 80 бывших белорусских силовиков лишены званий за дискредитирующие поступки
Стилист назвала восемь беспроигрышных схем для образа
Жозе Моуринью возглавит итальянскую «Рому»
В Беларуси вводится запрет на регистрацию жилищных облигаций
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Проповедь предателя
Шевцов: люди поняли ценность профессии врача
Дмитрий Шевцов высказался о производстве белорусской вакцины от COVID-19
Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде
Авторы
СКАНИРУЙТЕ