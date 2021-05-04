В Ушачском районе почтили память героев «Прорыва»

В Ушачском районе прошел праздник "Уходит время – с нами остается память", посвященный 77-й годовщине прорыва вражеской блокады партизанами Полоцко-Лепельской зоны в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент «СБ».
С самого утра на центральной площади райцентра работали выставка оружия, авиа- и автомоделей, картинг, выездной тир, мотобол. Для всех желающих проверить свои знания была организована викторина по истории Великой Отечественной войны. Ключевым событием дня стало памятное мероприятие на мемориальном комплексе «Прорыв», где в ночь с 4 на 5 мая 1944 года 16 партизанских бригад под командованием Владимира Лобанка вывели из окружения более 15 тыс. мирных жителей. Их подвиг способствовал последующему успеху наступательных операций при освобождении Беларуси. Минутой молчания почтили память воинов и партизан во время митинга местные жители, молодежь, представители органов власти, а также старшего поколения. Со словами напутствия ко всем собравшимся обратился ветеран войны Демьян Владимирович Крупеня:
– В годы войны мы мечтали, что после Победы все народы заживут в мире и согласии. Однако сейчас кому-то хочется исказить историю, навязать свою волю нашему свободолюбивому белорусскому народу. Люди добрые, не верьте лжецам и подстрекателям! Жить надо своим умом. Помните, какой ценой досталась нам свобода. Не забывайте о страшных событиях тех лет. Нигде и никогда не будет лучше, чем на родной земле, и только собственными руками можно построить счастье в своей стране!
На важности связи поколений акцентировал внимание председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев:
– Великая Победа объединяет поколения, служит примером стойкости и патриотизма, вдохновляет на созидание. Это пример сплоченности и единения народов в противостоянии насилию и порабощению. С глубочайшим уважением мы склоняем головы перед теми, кто сражался за свободу и независимость нашей Родины.
Фото предоставлено Ушачским райисполкомом
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В Ушачском районе почтили память героев «Прорыва»
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