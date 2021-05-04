В Ушачском районе почтили память героев «Прорыва»

С самого утра на центральной площади райцентра работали выставка оружия, авиа- и автомоделей, картинг, выездной тир, мотобол. Для всех желающих проверить свои знания была организована викторина по истории Великой Отечественной войны. Ключевым событием дня стало памятное мероприятие на мемориальном комплексе «Прорыв», где в ночь с 4 на 5 мая 1944 года 16 партизанских бригад под командованием Владимира Лобанка вывели из окружения более 15 тыс. мирных жителей. Их подвиг способствовал последующему успеху наступательных операций при освобождении Беларуси. Минутой молчания почтили память воинов и партизан во время митинга местные жители, молодежь, представители органов власти, а также старшего поколения. Со словами напутствия ко всем собравшимся обратилсяНа важности связи поколений акцентировал вниманиеФото предоставлено Ушачским райисполкомом