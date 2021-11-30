В Ушачском районе опрокинулась маршрутка с пассажирами – есть пострадавшие

Авария произошла 30 ноября около 12:00 на 32-м км дороги Лепель –Полоцк.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
По предварительной информации, 48-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, не справился с управлением. Маршрутка съехала в кювет и опрокинулась.
– В маршрутке находилось 6 пассажиров. После ДТП двое из них обратились за медицинской помощью. По факту аварии проводится проверка, обстоятельства аварии выясняются, – рассказал sb.by инспектор агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Виталий Новак.
Госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными в сложных погодных условиях и выбирать оптимальную скорость движения.