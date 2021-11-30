В Ушачском районе опрокинулась маршрутка с пассажирами – есть пострадавшие

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

По предварительной информации, 48-летний водитель, находясь за рулем автомобиля Mercedes-Benz, не справился с управлением. Маршрутка съехала в кювет и опрокинулась.рассказал sb.byГосавтоинспекция призывает быть предельно внимательными в сложных погодных условиях и выбирать оптимальную скорость движения.