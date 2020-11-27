В Ушачах после реконструкции торжественно открыли мост через реку. Движение восстановлено

За полгода, с опережением нормативных сроков на три месяца, специалисты минского ООО «Спецмостстрой» с привлечением субподрядных организаций преобразили до неузнаваемости важнейшую транспортную артерию Ушачского района – мост через реку Ушача. Строители трудились вахтовым методом без выходных весь световой день.Старый путепровод был построен в 1965 году. Сейчас от него у местных жителей остались только воспоминания, и те не очень приятные. Пройти мост, чтобы тебя не обдала водой из лужи проезжающая машина, было практически невозможно, так как здесь не было тротуара. Сейчас есть заасфальтированная пешеходная дорожка, отгороженная от проезжей части бетонными блоками, обустроены съезды, сделаны водостоки, установлены ограждения и фонари.Движение большегрузов, которые шли по мосту транзитом, выезжая на республиканские трассы, прекратилось здесь несколько лет назад – путепровод мог не выдержать этой нагрузки. Пока его ремонтировали, чтобы попасть с одного берега на другой, нужно было 17 км ехать в объезд. Сейчас, как заверил главный инженер ООО «Спецмостстрой» Андрей Король, здесь нет ограничений по движению, и с этим мостом ушачане долго не будут знать проблем, так как его укрепили сваями, которые забивались на 12 метров. «Спецмостстрой» берет на себя гарантийное обслуживание сооружения в ближайшие пять лет, потом передаст местной обслуживающей организации.Фото газеты "Патрыёт"