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В университете Германии семь человек отравились неизвестным веществом

Семь человек отравились неизвестным веществом в Дармштадтском техническом университете. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.


Инцидент произошел в понедельник. По данным полиции, несколько человек были госпитализированы с недомоганием и изменением цвета кожи. Один из пострадавших студентов находится в критическом состоянии.

Правоохранители обнаружили следы неизвестного химического вещества на бутылках с водой и пакетах с молоком. На данный момент вещество передано в лабораторию на экспертизу. Также исследуются другие продукты питания и напитки, которые были на территории корпуса.
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Фото: РЕЙТЕР
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