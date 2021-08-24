В университете Германии семь человек отравились неизвестным веществом

Инцидент произошел в понедельник. По данным полиции, несколько человек были госпитализированы с недомоганием и изменением цвета кожи. Один из пострадавших студентов находится в критическом состоянии.Правоохранители обнаружили следы неизвестного химического вещества на бутылках с водой и пакетах с молоком. На данный момент вещество передано в лабораторию на экспертизу. Также исследуются другие продукты питания и напитки, которые были на территории корпуса.