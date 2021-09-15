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  2. В украинском университете культуры открыли факультет ТikТоk

В украинском университете культуры открыли факультет ТikТоk

Первый в мире факультет ТikТоk заработал в Киевском национальном университете культуры и искусств. Презентовал его студентам ректор учебного заведения Михаил Поплавский. Об этом он заявил в новом посте на своей странице в Instagram, сообщает РБК-Украина.


Руководитель вуза считает, что будущее за социальными сетями. Молодежь должна быть в тренде и творить свою дорогу через соцсети. Факультет ТikТоk – это инновационный медиафеномен. 

Михаил Поплавский отметил, что обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры.

После презентации студенты вместе с ректором сняли свой первый совместный ТikТоk.

Фото: instagram.com/poplavskiy_michail
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