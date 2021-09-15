В украинском университете культуры открыли факультет ТikТоk

Первый в мире факультет ТikТоk заработал в Киевском национальном университете культуры и искусств. Презентовал его студентам ректор учебного заведения Михаил Поплавский. Об этом он заявил в новом посте на своей странице в Instagram, сообщает РБК-Украина.
Руководитель вуза считает, что будущее за социальными сетями. Молодежь должна быть в тренде и творить свою дорогу через соцсети. Факультет ТikТоk – это инновационный медиафеномен.
Михаил Поплавский отметил, что обучение будет бесплатным для всех желающих студентов университета культуры.
После презентации студенты вместе с ректором сняли свой первый совместный ТikТоk.
Фото: instagram.com/poplavskiy_michail