В Украине заявили, что страна входит в пик пандемии COVID-19

Украина начинает входить в пик пандемии, число смертей из-за коронавируса может достигнуть тысячи в сутки, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его слова приводит ТАСС.
«Наша страна начинает входить в пик пандемии COVID-19. Число людей, которые будут умирать, может дойти до тысячи в день», – подчеркнул Алексей Данилов. «Если не будет вакцинации, не будем делать 350–400 тысяч прививок в сутки, нас могут ожидать очень и очень тяжелые времена», – добавил он.
В Украине за последние сутки выявлено 23 785 случаев COVID-19, 614 пациентов умерли от осложнений. Это максимум с начала распространения коронавирусной инфекции в стране. За все время в Украине зарегистрировали свыше 2,7 млн случаев заболевания COVID-19, 63 003 человека умерли. Две дозы прививки против коронавируса получили более 6,8 млн жителей.
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