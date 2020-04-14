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В Украине задержали еще одного подозреваемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Украинские правоохранители задержали еще одного подозреваемого в причастности к возникновению лесного пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, информирует пресс-служба Национальной полиции.

В понедельник, 13 апреля, в зоне отчуждения произошел уже третий по счету пожар. Сотрудники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами из Иванковского отделения оперативно установили подозреваемого в возгорании, которым оказался 37-летний местный житель. Оказалось, что он сжигал мусор рядом со своим домом, затем погрузил тлеющие остатки костра на тележку и вывез их за пределы села, где высыпал на сухую траву. Когда она загорелась, мужчина попытался потушить возгорание, но не сумел. Благодаря ветру огонь перекинулся дальше, достиг территории леса, а затем добрался до зоны отчуждения, где перерос в масштабный пожар, который потушить спасателям пока не удалось.

В отношении сельчанина возбуждено уголовное дело по ст. 245 Уголовного кодекса Украины (уничтожение или повреждение лесных массивов). Ему грозит штраф от 5100 гривен до 8500 гривен (190—310 долларов) или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на тот же срок.

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Ранее украинская полиция задержала еще одного поджигателя — 27-летнего жителя села Раговка Киевской области, который поджег сухую траву возле заброшенной фермы «ради забавы».

Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС начались 4 апреля и продолжаются до сих пор. За это время выгорели 12 отселенных из-за катастрофы на ЧАЭС сел и большой массив леса. Площадь возгорания достигала 25 гектаров. В тушении задействовано более 390 человек и 90 единиц техники, в том числе авиация. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заверил, что пожар не угрожает хранилищам ядерных отходов и самой ЧАЭС.

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