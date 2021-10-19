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  2. В Украине за сутки зарегистрировали 508 смертей из-за коронавируса. Это максимум с начала пандемии

В Украине за сутки зарегистрировали 508 смертей из-за коронавируса. Это максимум с начала пандемии

За последние 24 часа в Украине от коронавируса скончались 508 человек. Это рекордный показатель с начала пандемии. Сутками ранее число составляло 481. Всего болезнь унесла жизни 61 348 жителей страны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на министерство здравоохранения Украины.


В Украине за сутки выявили 15 579 новых случаев COVID-19. Среди них 1309 детей и 282 медработника.

По количеству заболевших лидируют Одесская, Харьковская, Запорожская области и Киев.

За все время пандемии в Украине диагностировали 2 660 273 случая заражения COVID-19, скончались 61 348 пациентов. 

Фото из архива БЕЛТА
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