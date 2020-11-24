Точная цифра – 12 287. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет РБК-Украина.
Отмечается, что лидерами по количеству новых случаев COVID-19 являются столица (1422 заражения за сутки), а также Киевская (1089), Днепропетровская (952), Одесская (865) и Запорожская (800) области.
С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 647 976 человек, умерли – 11 263, а вылечились – 299 358.
Напомним, вчера стало известно, что COVID-19 переболел президент страны Владимир Зеленский. Он призвал украинцев беречь свое здоровье и соблюдать необходимые меры для пресечения распространения инфекции.
Фото: pixabay.com
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В Украине за сутки зафиксировали более 12 тысяч случаев заражения коронавирусом
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