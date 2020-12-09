Прошедший день закончился летальным исходом для 276 человек. Это новый печальный рекорд, пишет РБК-Украина.
Больше всего человек за сутки скончалось в Киеве. Всего в Украине от новой инфекции с начала пандемии умерли 14 204 человека.
Что касается других показателей, то за день в Украине выявили 12 585 новых случаев коронавируса, а выздоровели 14 554 жителя страны.
В стране планируют ввести более жесткие карантинные ограничения с начала 2021 года.
Фото: РБК-Украина
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В Украине выявили рекордную смертность от COVID-19 за сутки
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