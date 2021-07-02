Окружной административный суд Киева (ОАСК) возбудил дело по иску российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) к Службе безопасности Украины (СБУ) из-за внесения его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Такая информация размещена на официальном сайте ОАСК.
В суде отметили, что «данное дело будет рассматриваться по правилам упрощенного искового производства без уведомления участников дела».
Как пишет издание Lenta.ru, рэпер попросил суд признать незаконным его внесение в соответствующий список и потребовать у СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.
Фото: РИА Новости
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В Украине возбудили дело в отношении СБУ по иску Моргенштерна
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