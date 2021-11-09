В Украине установлен новый печальный рекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За минувшие 24 часа в Украине из-за коронавируса умерли 833 человека. Это рекордное число за все время пандемии, пишет РБК-Украина.
Уточняется, что за минувшие сутки в стране зарегистрировали 18 988 случаев заражения COVID-19, 16 609 человек выздоровели. Больше всего случаев инфицирования приходится на Днепропетровскую область, где за сутки их выявлено более двух тысяч.
За все время распространения коронавирусной инфекции в Украине COVID-19 подтвердился у 3 107 489 человек. Выздоровели 2 537 565 пациентов, умерли 73 390.
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