В Украине установлен новый антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

Согласно данным пресс-службы Минздрава Украины, за прошедшие сутки в стране госпитализировали 5366 человек с коронавирусом. Вылечились 10 006 пациентов, которые ранее получили положительный результат теста на COVID-19. За сутки в Украине инфекция унесла жизни 576 человек.За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 851 804 пациента, вылечились 2 411 711. Общее число летальных исходов от COVID-19 составило 66 204.