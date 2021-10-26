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  2. В Украине установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

В Украине установлен новый антирекорд по числу смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировали 734 летальных исхода от коронавирусной инфекции, что стало новым антирекордом, пишет РБК-Украина.


За минувшие сутки в стране диагноз COVID-19 подтвердили у 19 120 пациентов. Больше всего инфицирований зафиксировано в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях.

За весь период распространения нового заболевания в Украине положительный результат теста на COVID-19 получили 2 803 159 человек, вылечились –2 390 112. Общее число летальных исходов от коронавируса составило 64 936.

Красный уровень эпидемической опасности в настоящее время действует в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях Украины.

В красной зоне закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, фитнес-центры, торговые центры. Продолжать работать в данной зоне разрешено только продуктовым магазинам, банкам, почте, АЗС, ветклиникам и аптекам. Ограничений для работы транспортных средств в красной зоне нет, однако местные власти могут ввести их по своему усмотрению.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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