В Украине снова антирекорды по коронавирусу: 23 785 новых случаев и 614 смертей

За последние 24 часа в Украине 23 785 жителей заразились коронавирусной инфекцией. 614 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. Эти показатели стали рекордными за все время пандемии, сообщает РБК-Украина.
За все время распространения вируса в стране скончались 63 003 пациента.
С 18 октября красный уровень эпидемической опасности начал действовать в пяти областях Украины: Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской. В ближайшее время к красной зоне могут отнести еще три области.
В красной зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, торговых центров. Продолжать работать в этой зоне могут только продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки. Ограничений для работы транспорта нет, но местные власти могут ввести их по своему усмотрению.