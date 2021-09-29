В Украине рассматривают сценарий раздела страны

Новые волнения и политический кризис в Украине могут стать причиной раздела территории страны между соседними государствами. Такое мнение выразил политолог Руслан Бортник, пишет РИА Новости.
Политолог заявил: «Кто-то побежит в Венгрию, в Румынию. <…> Могут вернуться к вопросу раздела Украины. Исторически это было уже несколько десятков раз, к сожалению. <…> Восток побежит понятно куда».
Руслан Бортник добавил, что подобные сценарии якобы уже обсуждались, однако соседи Украины не решались на такой шаг «из-за другой европейской политики» и влияния США.
Эксперт полагает, что некоторые украинские регионы с удовольствием войдут в состав других государств при появлении такой возможности.
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