В Украине проходит автопробег с требованием освободить Саакашвили

Автопробег с требованием освободить бывшего президента Грузии и главу Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили проходит у здания грузинского посольства в Киеве, пишет ТАСС.
В мероприятии участвует несколько десятков автомобилей. На них размещены флаги Украины и Грузии, фотографии и баннеры с изображением Саакашвили и надписями FreeSaakashvili ("Освободите Саакашвили"). Участники акции требуют освободить политика из грузинской тюрьмы, предоставить ему медицинскую помощь и обеспечить беспрепятственный доступ к нему родных и адвокатов.
Напомним, что Саакашвили покинул Грузию в 2013-м, после этого против него в стране было возбуждено несколько уголовных дел. В последнее время Саакашвили жил в Украине, у него есть гражданство этой страны. Политик вернулся на родину в преддверии муниципальных выборов. Он был арестован 1 октября.
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