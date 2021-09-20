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В Украине продлили адаптивный карантин до 31 декабря

Кабинет Министров Украины принял решение о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря текущего года, пишет Укринформ.

Фото: ukrinform.ru

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, 21 сентября пройдет заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, на котором объявят дату установления желтого уровня эпидопасности в стране. 

Вместе с чем будут введены такие ограничения, как запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 4 кв.м площади территории или заполненностью залов более чем на две третьих. За одним столом в заведении общепита могут отдыхать не большее четырех человек, при чем столики должны быть расположены на расстоянии минимум полтора метра друг от друга. Кинотеатры и другие культурные заведения должны работать с заполненностью залов менее чем на две третьих, спортивные залы и фитнес-центры будут работать только при условии ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв.м площади.

Изменения коснутся и правил карантина, введены привилегии для привитых жителей. Будет организована выдача сертификатов двух типов. Желтый получат те, у кого есть одна прививка от коронавируса, а зеленый - полностью вакцинированные граждане. Помимо привитых сертификат могут получить и люди, имеющие отрицательный ПЦР-тест.

По информации РБК-Украина, новыми правилами регулируется и работа школ. В желтой зоне смогут работать те учебные заведения, в которых у 80% педагогов есть желтый COVID-сертификат. При этом в желтой зоне предусмотрены ограничения по числу посетителей кинозалов и театров (50% зала), а также спортзалов и фитнес-центров (один человек на 10 кв.м). Но, имея вакцинацию, ограничений можно избежать. Решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

Более серьезные ограничения будут распространяться на красную зону. Здесь условием работы как школ, так и бизнеса, является стопроцентное наличие COVID-сертификатов, при этом только зеленых. 

На данный момент Кабмин не планирует ограничивать работу транспорта в красной зоне. Также не планируют вводить требование о наличии вакцинации для проезда. Тем не менее водители должны быть привиты. 

Лица, пересекающие границу Украины, при условии наличия желтого или зеленого сертификатов о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 могут не отправляться на карантин.  
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