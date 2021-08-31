В Украине после Майдана вырос уровень политически мотивированного насилия

За последние семь лет в стране были убиты или погибли при невыясненных обстоятельства трое членов партии регионов – Олег Калашников, Станислав Мельник и Сергей Вальтер. На еще одного бывшего "регионала" – экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса – было совершено покушение, в результате чего он стал инвалидом. Помимо этого, погибли мэр Кременчуга Олег Бабаев, советник экс-президента Виктора Януковича Михаил Чечетов, экс-глава фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко, политик и бизнесмен Игорь Еремеев.Среди подозреваемых часто значились члены нацгруппировок или участники боев на Донбассе, но в большинстве случаев к ответственности никто не привлечен., – сказал в своем обращении Виктор Янукович.