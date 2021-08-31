В Украине после Майдана вырос уровень политически мотивированного насилия – так называют покушение или нападение на журналистов и политиков. Об этом заявили в эфире проекта "Понятная политика" на телеканале "Беларусь 1".
За последние семь лет в стране были убиты или погибли при невыясненных обстоятельства трое членов партии регионов – Олег Калашников, Станислав Мельник и Сергей Вальтер. На еще одного бывшего "регионала" – экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса – было совершено покушение, в результате чего он стал инвалидом. Помимо этого, погибли мэр Кременчуга Олег Бабаев, советник экс-президента Виктора Януковича Михаил Чечетов, экс-глава фонда госимущества Валентина Семенюк-Самсоненко, политик и бизнесмен Игорь Еремеев.
Среди подозреваемых часто значились члены нацгруппировок или участники боев на Донбассе, но в большинстве случаев к ответственности никто не привлечен.
– Спустя шесть лет Майдан продолжает разделять нашу страну. Порошенко и его сообщники делали все для того, чтобы подогревать и углублять разделение нашего государства. Украинцы, которые были не согласны с государственным переворотом 2014 года, оказались чужими в собственной стране. Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины, – сказал в своем обращении Виктор Янукович.