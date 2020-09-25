Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.04
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Украине пользователей «ВКонтакте» будут отслеживать и ставить на учет

В Украине пользователей «ВКонтакте» будут отслеживать и ставить на учет

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.


Он сообщил, что на учет в полиции будут ставить тех украинцев, которые, несмотря на запрет российских соцсетей в Украине в рамках введенных санкций, продолжают посещать ресурсы и распространять информацию из них.

– На пользователях, которые пользуются этими ресурсами, должна быть ответственность (за то), для чего они это делают. Дело в том, что, согласно той системе, которая начинает работать, все пользователи должны будут находиться на учете. Если они и далее будут распространять этот российский контент на территории государства, они будут заблокированы и ими займется наша полиция, – сказал секретарь СНБО.

Также Данилов уточнил, что ведется работа над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению соцсети на территории Украины.

Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский указом продлил запрет работы российских сайтов и соцсетей на территории страны до 2023 года в соответствии с решением СНБО. 

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Новости и статьи
В Светлогорске в загоревшейся хозпостройке погиб мужчина, женщину удалось спасти
Определены первые призеры чемпионата Беларуси по летнему биатлону
Обнаружены останки 144 человек и 11 солдатских медальонов – итоги поисков в Масюковщине
Десятки уникальных работ фронтовых художников Беларуси и России – в Музее истории Великой Отечественной войны проходит временная выставка
Стало известно, каким будет новый QX60 от Infiniti
В Украине пользователей «ВКонтакте» будут отслеживать и ставить на учет
Иркутская область готова активизировать сотрудничество с Беларусью
Единственный племрепродуктор по выращиванию белорусской черно-пестрой породы свиней находится под Рогачевом
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Король Норвегии попал в больницу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Позиция
Ленинградская область предлагает Беларуси войти в строительство портового терминала в Финском заливе
Чемпионская интрига, матч за третье место и другие события 25-го тура первенства страны по футболу в нашем анонсе
У Беларуси и России достаточно ресурсов для преодоления санкций
Знаменитую картину Боттичелли выставят на торги в Нью-Йорке, стартовая цена – 80 млн долларов
Погода в выходные: до +27 °С и оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Канал «Культура» Белорусского радио подготовил премьеру к Международному дню музыки
Петербургская рыба будет выращиваться на белорусских кормах
Ленинградская область будет закупать белорусские установки для очистки воды
Картофель в Беларуси убран с половины площадей
Об экономическом сотрудничестве Беларуси с Ленинградской областью
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Генезис полицаев
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Таллин до 14 октября
Ленинградская область заинтересована в закупках белорусских автобусов и тяжелой дорожной техники
За семь месяцев Ленинградская область закупила больше белорусской сельхозтехники, чем за весь прошлый год
В Гомеле легковушка сбила на переходе двух детей
Суд Гонконга приговорил школьника к 40 месяцам тюрьмы за участие в беспорядках
В Москве погибла дочь артиста Владимира Конкина
В Гомеле маленький мальчик засунул палец в цепь велосипеда – помогли спасатели
Новый филармонический сезон откроется 1 октября
С карт Google пропадут изображения вершины горы Улуру, которую австралийские аборигены считают священной
В Березинском районе в этом году остается еще одна возможность получить государственную субсидию на открытие своего дела
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Инаугурация. Я это видел. Своими глазами
Исаченко: на Форум регионов Беларуси и России приглашены президенты двух стран
Лукашенко предложил Ленинградской области построить совместный морской порт
Минтруда и соцзащиты разъяснило новации о возмещении расходов на проживание в командировке
Американец оставил пожилому доставщику пиццы 12 тысяч долларов чаевых
Союзные парламентарии обсудят реализацию научно-технологических программ
Фотофакт. Художественная галерея Василия Шаранговича в Нарочанском крае
В Шкловском районе на рабочем месте погиб 29-летний слесарь
Тропические шершни убили мужчину в Испании
Савиных: заявление Сейма Литвы по вопросам безопасности БелАЭС противоречит здравому смыслу
Наиболее активные участники беспорядков в Минске задержаны - ОНТ
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Куда уплыл уж?
Могилевчанину обещали 55 рублей за участие в протестном марше
В Нью-Йорке установили часы, отсчитывающие время до климатической катастрофы
Врач рассказал, какие каши наиболее полезны для организма
Авторы
СКАНИРУЙТЕ