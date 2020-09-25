Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, передает ТАСС.
Он сообщил, что на учет в полиции будут ставить тех украинцев, которые, несмотря на запрет российских соцсетей в Украине в рамках введенных санкций, продолжают посещать ресурсы и распространять информацию из них.
– На пользователях, которые пользуются этими ресурсами, должна быть ответственность (за то), для чего они это делают. Дело в том, что, согласно той системе, которая начинает работать, все пользователи должны будут находиться на учете. Если они и далее будут распространять этот российский контент на территории государства, они будут заблокированы и ими займется наша полиция, – сказал секретарь СНБО.
Также Данилов уточнил, что ведется работа над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению соцсети на территории Украины.
Напомним, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский указом продлил запрет работы российских сайтов и соцсетей на территории страны до 2023 года в соответствии с решением СНБО.
Фото: pixabay.com
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В Украине пользователей «ВКонтакте» будут отслеживать и ставить на учет
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