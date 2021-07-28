Инцидент произошел в Николаеве, пишет РБК-Украина.
Фото: novosti-n.org
Как уточняет издание, в районе пересечения улиц Спасской и Соборной завязалась драка со стрельбой, которую устроили несовершеннолетние. Конфликт начался в Каштановом сквере, и изначально противостояние было лишь словесным, однако вскоре обстановка накалилась. В ходе драки один из ее участников выстрелил из пистолета. Некоторые очевидцы утверждают, что выстрел был не один.
Правоохранители сообщали, что обнаружили в районе происшествия около 10 подростков в возрасте примерно 14–16 лет.
О пострадавших известно следующее: один подросток получил незначительное ранение, помощь медиков не понадобилась.
Обстоятельства инцидента выясняются.
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В Украине подростки устроили драку со стрельбой
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