В Украине подростки устроили драку со стрельбой

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Как уточняет издание, в районе пересечения улиц Спасской и Соборной завязалась драка со стрельбой, которую устроили несовершеннолетние. Конфликт начался в Каштановом сквере, и изначально противостояние было лишь словесным, однако вскоре обстановка накалилась. В ходе драки один из ее участников выстрелил из пистолета. Некоторые очевидцы утверждают, что выстрел был не один.Правоохранители сообщали, что обнаружили в районе происшествия около 10 подростков в возрасте примерно 14–16 лет.О пострадавших известно следующее: один подросток получил незначительное ранение, помощь медиков не понадобилась.Обстоятельства инцидента выясняются.