В Украине почти 150 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

В Украине из-за ухудшения погодных условий без электроэнергии остались почти 150 населенных пунктов, в результате чего сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП), пишет РБК-Украина.
Согласно данным пресс-центра ГСЧС, из-за дождя и мокрого снега обесточены 148 населенных пунктов в пяти областях, в том числе в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой и Донецкой.
Отмечается, что на 9 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду в Украине. При этом дожди и снегопады, как ожидается, прекратятся.
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