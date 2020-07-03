В Украине отправили в отставку главу Нацбанка

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского отправить в отставку главу Национального банка Якова Смолия. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.





За отставку проголосовали 286 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА Новости.

Смолий занимал должность главы Нацбанка с марта 2018 года. В среду он написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал заявление президенту.

В администрации президента Украины в свою очередь заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка могут базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски.

Фото: verkhovna.rada.ukraine

