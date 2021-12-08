В Украине не привитых против коронавируса госслужащих с 9 декабря отстранят от работы

В Украине с 9 декабря не прошедшие вакцинацию против коронавирусной инфекции госслужащие, соцработники, работники стратегических предприятий будут отстранены от работы. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает Укринформ.
– С 9 декабря вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, – уточнил Виктор Ляшко.
По словам министра, как только работник получил хотя бы одну прививку против коронавирусной инфекции, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет. Виктор Ляшко также добавил, что вакцинация хотя бы одной дозой препарата не считается уклонением или отказом от прививки против COVID-19. В таком случае работник может быть допущен к работе.