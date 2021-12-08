В Украине не привитых против коронавируса госслужащих с 9 декабря отстранят от работы

уточнил Виктор Ляшко.По словам министра, как только работник получил хотя бы одну прививку против коронавирусной инфекции, то оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы нет. Виктор Ляшко также добавил, что вакцинация хотя бы одной дозой препарата не считается уклонением или отказом от прививки против COVID-19. В таком случае работник может быть допущен к работе.