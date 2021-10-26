В Украине непривитые против COVID-19 учителя и чиновники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты

– отмечается в сообщении.Исключение предусмотрено для тех граждан, которые имеют категорические противопоказания к прививке против коронавируса и предоставили соответствующее медицинское заключение.Накануне министерство здравоохранения Украины утвердило список профессий, представители которых обязаны вакцинироваться против COVID-19. Работодатели будут должны отстранить от работы всех сотрудников, которые не получили прививку, сохранив за ними место работы, но без выплаты зарплаты.Глава минздрава страны Виктор Ляшко сообщил, что обязательная вакцинация в Украине является законной, и сослался на статью № 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".