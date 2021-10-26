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  2. В Украине непривитые против COVID-19 учителя и чиновники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты

В Украине непривитые против COVID-19 учителя и чиновники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты

В Украине непривитые против коронавирусной инфекции государственные чиновники и работники сферы образования будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Соответствующее постановление властей вступит в силу с 8 ноября, пишет украинский журнал "Фокус".


– Руководители государственных органов, предприятий, учреждений и организаций теперь будут обязаны обеспечить отстранение от работы своих невакцинированных сотрудников до момента прохождения ими вакцинации от COVID-19, – отмечается в сообщении.

Исключение предусмотрено для тех граждан, которые имеют категорические противопоказания к прививке против коронавируса и предоставили соответствующее медицинское заключение.

Накануне министерство здравоохранения Украины утвердило список профессий, представители которых обязаны вакцинироваться против COVID-19. Работодатели будут должны отстранить от работы всех сотрудников, которые не получили прививку, сохранив за ними место работы, но без выплаты зарплаты.

Глава минздрава страны Виктор Ляшко сообщил, что обязательная вакцинация в Украине является законной, и сослался на статью № 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней".
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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