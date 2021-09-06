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  2. В Украине девушка устроила в школе стрельбу из арбалета – ранены двое учителей

В Украине девушка устроила в школе стрельбу из арбалета – ранены двое учителей

В Полтаве неизвестная девушка устроила стрельбу из арбалета на территории одной из школ и ранила двух работников учреждения образования, передает РБК-Украина.


– 6 сентября около 10:00 поступило сообщение от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей, – уточнили информацию в отделе коммуникации полиции Полтавской области.

Согласно данным правоохранителей, на территории школы № 11 оказалась неизвестная, которая начала стрелять из арбалета, в результате чего ранила двух учителей. Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленницей является местная жительница 2002 года рождения.

По факту нанесения телесных повреждений открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УК.

Задержанная дает показания следователям, правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы содеянного.

Фото: pixabay.com
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