В Украине 13 человек погибли в результате ДТП с рейсовым микроавтобусом

В Украине жертвами аварии, случившейся 7 декабря под Черниговом, стали 13 человек, еще семеро травмированы. ДТП произошло в результате столкновения рейсового микроавтобуса и грузовика, передает РБК-Украина.
Согласно данным Черниговской ОГА, в результате аварии 13 человек погибли, семеро госпитализированы. Состояние всех доставленных в больницы после ДТП пациентов оценивается как тяжелое.
Руководитель прокуратуры Черниговской области Сергей Василина сообщил, что причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.
"Один из вероятных факторов, который мог привести к аварии, – погодные условия. Но уже есть вопросы к состоянию дорожного покрытия и службам, которые должны обслуживать дорогу. А также к техническому состоянию автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии будут проверены в ходе расследования", – написал он на своей странице в Facebook.
Фото: РБК-Украина