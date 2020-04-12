В УЕФА решают, как доиграть еврокубковый сезон

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть сыграны в августе, сообщает mirror.co.uk.



УЕФА может доиграть еврокубковый сезон 2019-2020 после того, как будут завершены все национальные турниры. Все оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы могут быть сыграны в августе в течение трех недель.



Чтобы идею удалось воплотить в жизнь, национальные чемпионаты должны возобновиться не позднее середины июня. Вариант с доигровкой еврокубков в августе может затронуть расписание следующего сезона, однако клубам, которые участвуют в еврокубках, потенциально придется пропустить не так много матчей в своих национальных чемпионатах.