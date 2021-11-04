В учебном центре Военной академии Беларуси проходит сбор военнослужащих по боевой подготовке

Сбор проходит в учебном центре Военной академии Беларуси «Белая Лужа». В нем участвуют военнослужащие, которые занимаются непосредственной организацией боевой подготовки в частях и соединениях Вооруженных Сил. Подробности сообщили в Telegram-канале Министерства обороны.
В ведомстве рассказали, что во время сбора организована работа нескольких учебных точек, где отрабатывается порядок приведения оружия к нормальному бою в сжатые сроки, подготовки мишенных полей, а также действий военнослужащих в экстремальных ситуациях.
«В ходе мероприятия участникам продемонстрирован новый объект учебного центра – танкодром. Раньше курсантам Военной академии приходилось проводить занятия на 227-м общевойсковом полигоне, для чего необходимо было совершать марш на полигон и обратно, тратить дорогостоящее топливо и моторесурс техники. Теперь такой необходимости нет. Танкодром современный. Для выполнения упражнений на танкодроме оборудованы два круга, первый из которых с препятствиями. При этом на каждом препятствии установлена видеокамера, и руководитель занятия видит правильность их прохождения. Это повышает объективность оценки», - прокомментировал начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Андрей Некрашевич.
Фото: «Ваяр»