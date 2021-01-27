В столице 27 января улицы замело снегом. Коммунальные службы приступили к уборке города от выпавших осадков, сообщает «Минск-Новости».
По словам заместителя генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» Владимира Латушкина, в среду в борьбе со снегом задействовано 650 единиц техники и более 700 уборщиков территорий. Только за ночь в городе высыпали 2330 т противогололедных материалов. Помимо этого, службы продолжают вывозить снег на площадки временного хранения.
Напомним о погоде: сегодня временами снег, мокрый снег. Температура воздуха составит -1…+1 °C.
Фото: БЕЛТА
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В уборке Минска от снега задействовано 650 единиц техники
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