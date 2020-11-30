Дорожные службы города работают круглосуточно в две смены. В уборке и противогололедной обработке улиц Минска ежесуточно задействовано порядка 500 единиц спецтехники дорожников. В нынешних погодных условиях, когда нет обильных снегопадов, в смену работает в среднем 250 единиц, сообщается в Telegram-канале "Минск. Официально".
Ежесуточно на улицах города работают около 500 уборщиков территорий, которые обеспечивают чистоту и безопасность пешеходных зон, спусков в подземные переходы, остановочных пунктов общественного транспорта.
За минувшие сутки для противогололедной обработки улиц использовано 610 тонн соли и 341 тонна песчано-соляной смеси. "Учитывая перепады температуры с положительной на отрицательную, о которых предупреждают синоптики, в городе будет продолжено применение реагентов для борьбы с зимней скользкостью", – отметили в пресс-службе Мингорисполкома.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
1226
В уборке и противогололедной обработке улиц столицы ежесуточно задействовано около 500 единиц спецтехники
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter