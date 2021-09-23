В Twitter теперь можно отправлять биткойны любимым блогерам

В соцсети Twitter появилась новая функция. Теперь пользователи смогут поощрить любимых блогеров деньгами, в том числе биткойнами. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на блог соцсети.
- Функция финансовой поддержки Tips теперь доступна с дополнительными опциями выплат, включая даже популярную криптовалюту, - сказано в сообщении.
Для того, чтобы отправить средства, нужно будет кликнуть на специальный значок слева от кнопки "Читать". В появившемся окошке нужно выбрать сервис, с помощью которого будет осуществляться транзакция. Получать и отправлять вознаграждения могут те, кому есть 18 лет. Отмечается, что Twitter не будет взимать за такие операции комиссию.
Пока что функция будет работать только на операционной системе iOS. Спустя несколько недель она станет доступна и на платформе Android.
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