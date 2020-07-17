В Twitter рассказали, что хакерам удалось взломать около 130 аккаунтов

В «Твиттер» сообщили, что во время произошедшей накануне хакерской атаки было взломано около 130 аккаунтов. Об этом сообщила служба поддержки компании.





"Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством этих аккаунтов и разместили сообщения на них", – говорится в сообщении.

Расследование случившегося, как полагают в компании, займет еще несколько дней, передает ТАСС. Загрузка данных в аккаунты Twitter все еще не возобновлена. Компания обещает в сжатые сроки принять меры, позволяющие предотвратить повторение атаки.

Напомним, хакеры взломали ряд аккаунтов известных людей и компаний, в том числе богатейших бизнесменов мира – Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Билла Гейтса, Илона Маска, а также рэпера Канье Уэста, экс-президента США Барака Обамы и других.

На страницах взломанных аккаунтов хакеры оставили сообщения, в которых призвали пользователей перевести криптовалюту на указанный счет, пообещав затем вернуть сумму в двойном размере.

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