Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.4
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Twitter рассказали, что хакерам удалось взломать около 130 аккаунтов

В Twitter рассказали, что хакерам удалось взломать около 130 аккаунтов

В «Твиттер» сообщили, что во время произошедшей накануне хакерской атаки было взломано около 130 аккаунтов. Об этом сообщила служба поддержки компании.


"Нападавшие сумели установить контроль над небольшим количеством этих аккаунтов и разместили сообщения на них", – говорится в сообщении.

Расследование случившегося, как полагают в компании, займет еще несколько дней, передает ТАСС. Загрузка данных в аккаунты Twitter все еще не возобновлена. Компания обещает в сжатые сроки принять меры, позволяющие предотвратить повторение атаки.

Напомним, хакеры взломали ряд аккаунтов известных людей и компаний, в том числе богатейших бизнесменов мира – Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Билла Гейтса, Илона Маска, а также рэпера Канье Уэста, экс-президента США Барака Обамы и других.

На страницах взломанных аккаунтов хакеры оставили сообщения, в которых призвали пользователей перевести криптовалюту на указанный счет, пообещав затем вернуть сумму в двойном размере.

Фото: pixabay


Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Сегодня на «Славянском базаре» День Союзного государства
Заседание Евразийского межправсовета пройдет сегодня в Минске
Лукашенко поздравил народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием
Вокальные студии готовят воспитанников к нацотбору на детское «Евровидение-2020»
Мадридский "Реал" досрочно стал 34-кратным чемпионом Испании
К концу года в 5-м форте Брестской крепости откроется постоянная экспозиция музея
Новаторские методы учителя из Березы помогают повысить престиж военной службы среди школьников
В Twitter рассказали, что хакерам удалось взломать около 130 аккаунтов
В Калифорнии спустя четыре дня потушили пожар на большом десантном корабле
Главная больница Гомельской области возвращается к работе в обычном режиме
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Все внизу
18 июля пройдут прямые телефонные линии с представителями руководства регионов
Открытие "Славянского базара", День освобождения Гродно и последнее ЦТ. Главное за четверг
Гороскоп на 18 июля
Ученые подтвердили, что рабочая память устроена иерархически
Назван год, когда население Земли достигнет максимума
С помощью Apple Watch теперь можно открывать и заводить автомобили. Но не все
Netflix выпустил трейлер нового фантастического боевика «Проект «Сила»
Фотофакт. Июльские красоты заповедника Цаохай
Живого младенца выкопали из могилы
Представлены очки смешанной реальности Jio Glass
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пусть что-нибудь скажет твоя жена, и я скажу тебе, кто ты
В Каменецком районе прошел исторический гастрофест
Валентин Елизарьев – о прошлом и настоящем Большого театра оперы и балета
Доктор Комаровский объяснил смысл понятия «продуло»
В США мужчина чудом выжил после нападения медведя в кухне
Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке
Беларусь и Турция обсудили пути наращивания взаимодействия
Полицейским в Индии запретили пользоваться Facebook
Как иммунитет реагирует на коронавирус
Google анонсировала разработку недорогого смартфона нового типа
Путин о «Славянском базаре»: фестиваль уже много лет служит благородным целям духовного единения и взаимообогащения братских славянских народов
мнение
Юрий ТЕРЕХ
Вы - уголь в топку революции
Выиграли там, где не ждали: этим летом активно набирает обороты передвижной общепит в местах отдыха
Актриса Натали Портман снова беременна
Гигин о выборах: у мировых игроков есть свои интересы, но главное – это социально-экономические и политические условия внутри страны
Футбол. «Гомель» арендовал вратаря «Славии»
Политический аналитик: многие информационные вбросы рассчитаны на молодежь
Президент вручил Филиппу Киркорову награду «Через искусство – к миру и взаимопониманию»
Гигин: явка на президентских выборах будет высокой
Врач назвала популярную диету опасной при работе в офисе
Новый тренд на рынке труда: в последние месяцы стали востребованы дистанционные поиск и подготовка кадров
Президент на открытии «Славянского базара»: этот фестиваль всегда разрушал барьеры и укреплял дружбу
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
Ученые установили, как раковые клетки обходят иммунную защиту
Ограничения на посещение лесов действуют в 31 районе Беларуси
Равков: наша задача – не допустить гибели государства
Авторы
СКАНИРУЙТЕ